Суд в Киеве по делу сотрудников спецназа "Беркут" сменил состав группы прокуроров

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Новая группа из трех прокуроров на судебном процессе по делу бывших сотрудников спецназа МВД Украины "Беркут", обвиняемых в стрельбе на "майдане" в 2014 году, заменила прежнюю команду стороны обвинения. Решение об этом в субботу приняла судья Апелляционного суда Маргарита Васильева.

"В дело вводится новая группа прокуроров в составе трех человек, а прежние обвинители - Алексей Донской, Янис Симонов, Игорь Земский и Денис Иванов - исключаются", - сказала она. После данного объявления прежняя группа прокуроров покинула зал суда, а их места заняли обвинители Александр Шевеленко, Сергей Куцый и Денис Субботин.

В пятницу Васильева зачитала постановление генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки о том, что в дело вводят новую группу прокуроров в составе трех человек, а прежних обвинителей исключают.

Ранее украинские СМИ сообщили, что экс-сотрудников спецназа в случае освобождения могут передать представителям республик Донбасса в рамках договоренностей об обмене удерживаемых лиц.

Дело "Беркута"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения.

В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.

Всего по делу проходят пять сотрудников "Беркута", ранее суд отпустил под домашний арест двух из них - Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Оба обвиняемых провели под стражей более четырех с половиной лет. Решение смягчить меру пресечения суд пояснил отсутствием доказательств о причастности обвиняемых к стрельбе. Под стражей остаются бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и два бойца спецроты Павел Аброськин и Сергей Зинченко.