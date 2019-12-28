Жители подконтрольного Киеву города в Донбассе потребовали убрать бронетехнику с улиц

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Жители подконтрольного Киеву города Счастье Луганской области потребовали от украинской армии вывести бронетехнику за пределы населенного пункта. Об этом в субботу сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Командование оккупационных сил Украины размещает запрещенную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в населенном пункте Счастье выявлены пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и один танк из состава 46-й бригады Вооруженных сил Украины, размещенные на участках жилых домовладений", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что, несмотря на неоднократные обращения жителей города к командованию бригады и оперативно-тактической группировки "Север" Вооруженных сил Украины с жалобами на противоправные действия военнослужащих, военная техника из города выведена так и не была.

"Инициативная группа из числа местных жителей подготовила и отправила коллективное обращение главе Луганской областной военно-гражданской администрации с требованиями принять меры по выводу личного состава и военной техники 46-й бригады из населенного пункта", - добавил офицер пресс-службы.

Филипоненко также призвал жителей других подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе противодействовать размещению вооружения и военной техники вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, а также обращаться по всем фактам нарушений к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.