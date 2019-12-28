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Абдельазиз Джеррад назначен новым премьер-министром Алжира

Ему поручено сформировать новое правительство

РАБАТ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил в субботу премьер-министром страны 65-летнего Абдельазиза Джеррада, которому поручено сформировать правительство. Об этом сообщает государственное телевидение республики.

Джеррад родился в 1954 году в городе Хеншела (северо-восток страны). Учился на факультете политических наук в Алжире и в университете в Нантере (пригород Парижа). Новый алжирский премьер является профессором международных отношений.

Он сменил на посту премьер-министра Сабри Букадума, который 19 декабря был назначен временным исполняющим обязанности главы правительства.

Джеррад не новичок на государственной службе. Прежде он занимал должность генерального секретаря канцелярии главы государства при президенте Ламине Зеруале (1994-1999). Кроме того, он работал дипломатическим советником (1992-1994) председателя Высшего государственного совета Алжира Али Кафи.

Согласно законам Алжира, Джеррад должен сформировать кабинет министров и представить его состав на утверждение Теббуну.

Ранее Теббун, вступивший в обязанности президента Алжира 19 декабря, пообещал, что "в новое правительство войдут молодые люди".

Теги
АлжирТеббун, Абдельмаджид
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