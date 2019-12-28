В Ливии заявили, что возможное вторжение Турции дестабилизирует весь регион

НИКОСИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Возможное вторжение турецких войск в Ливию обернется дестабилизацией всего региона Восточного Средиземноморья. Об этом заявил в субботу спикер ливийского парламента Акила Салех Иса, который находится с визитом в столице Кипра Никосии.

Как информировало Кипрское информационное агентство, Иса попросил главу МИД Кипра Никоса Христодулидиса сообщить властям Европейского союза, что будущее своей страны должны определять исключительно сами ливийцы, а также что возможное вмешательство Анкары, включая военное вторжение, полностью дестабилизирует ситуацию не только в самой Ливии, но и во всем регионе.

Помимо переговоров с главой кипрского МИД, спикер парламента Ливии также встретился со своим коллегой, председателем Палаты представителей (однопалатного парламента) Республики Кипр Димитрисом Силлурисом. На этой встрече оба политика сошлись во мнении, что подписанный Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум о взаимопонимании по морским зонам представляет собой "вопиющее нарушение международного права". По мнению Силлуриса и Исы, этот меморандум лишен какой бы то ни было правовой базы, поскольку он "игнорирует положения Конвенции ООН по морскому праву и не был, как оно требуется, ратифицирован Палатой представителей Ливии".

Ранее Кипрское информационное агентство сообщало о том, что Христодулидис обсудил по телефону в четверг и в пятницу обстановку в Восточном Средиземноморье с упором на ситуацию вокруг Ливии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также с главами МИД трех ближневосточных стран: Египта - Самехом Шукри, ОАЭ - шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном и Иордании - Айманом ас-Сафади. Глава кипрской дипломатии заявил коллегам о "необходимости создания условий для деэскалации ливийского кризиса после того, как ставки были подняты еще выше на фоне недавнего обещания Анкары оказать военную поддержку международно признанному правительству в Триполи".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. 26 декабря ПНС Сараджа обратилось с официальным запросом к Турции об оказании военной поддержки.