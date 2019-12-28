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Украинский прокурор заявил, что экс-сотрудники "Беркута" есть в списках на обмен

Обмен удерживаемых лиц запланирован на 29 декабря
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Бывшие сотрудники спецназа "Беркут" МВД Украины, которых обвиняют в стрельбе по участникам беспорядков в центре Киева зимой 2014 года, внесены в списки на обмен в Донбассе. Об этом в субботу на заседании Апелляционного суда в Киеве заявил прокурор Сергей Куцый.

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"Изменение меры пресечения... позволит реализовать договоренности между сторонами относительно одновременного освобождения наших бойцов", - приводит его слова телеканал "112 Украина".

В пятницу судья Апелляционного суда Маргарита Васильева зачитала постановление генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки о том, что в дело вводят новую группу прокуроров в составе трех человек, а прежних обвинителей исключают. В субботу утром Александр Шевеленко, Сергей Куцый и Денис Субботин приступили к своим обязанностям.

Ранее украинские СМИ сообщили, что экс-сотрудников спецназа в случае освобождения могут передать представителям республик Донбасса в рамках договоренностей об обмене удерживаемых лиц, который запланирован на 29 декабря.

Дело "Беркута"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения.

В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.

Всего по делу проходят пять сотрудников "Беркута", ранее суд отпустил под домашний арест двух из них - Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Оба обвиняемых провели под стражей более четырех с половиной лет. Решение смягчить меру пресечения суд пояснил отсутствием доказательств о причастности обвиняемых к стрельбе. Под стражей остаются бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и два бойца спецроты Павел Аброськин и Сергей Зинченко.

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Украина
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