Протесты в Париже собрали 4,5 тыс. человек

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Число участников демонстраций во французской столице в субботу достигло 4,5 тыс. человек, шесть из них были задержаны в ходе противостояния со стражами порядка. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные префектуры парижской полиции.

"Четыре с половиной тысячи манифестантов прошли по улицам Парижа, среди них было 800 [представителей движения] "желтых жилетов", - цитирует ведомство телеканал. Также он уточняет, что шесть участников акций были задержаны в течение дня. Ранее префектура столичной полиции сообщала о трех задержанных, которые предположительно бросали различные предметы в стражей порядка во время столкновений.

Парижская демонстрация стала крупнейшей во Франции в эту субботу, ранее наиболее многочисленная акция из известных была зафиксирована в Байонне. Там правоохранительные органы насчитали 1,1 тыс. участников (2,2 тыс. - по версии профсоюзов). В остальных городах, где проходили собрания граждан, насчитывалось несколько сотен или даже десятков участников, что значительно меньше выступлений профсоюзов 5 декабря. Тогда по всей стране манифестации против пенсионной реформы собрали около 800 тыс. человек.