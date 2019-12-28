Генсек ООН осудил теракт в Могадишо и выразил поддержку властям Сомали

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осуждает совершенный в субботу в столице Сомали, городе Могадишо, террористический акт, в результате которого погибли не менее 90 человек. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь резко осуждает теракт, который произошел в Могадишо 28 декабря, - сказал Дюжаррик. - Он выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим". "Он подчеркивает, что исполнители этого ужасного преступления должны быть привлечены к ответственности", - добавил Дюжаррик.

"Генсек подтверждает твердое намерение ООН поддерживать народ и правительство Сомали в их стремлении к миру и развитию", - подчеркнул официальный представитель Гутерриша.

Начиненный взрывчаткой грузовик был подорван террористом-смертником, сообщил офицер полиции Ахмед Башир. Подрыв грузовика произошел на юго-западном КПП, который является одним из крупнейших в Могадишо. Террорист направил транспортное средство на офис, где происходит сбор дорожной платы и оформление документов.

Как сообщило агентство Reuters, погибли по меньшей мере 90 человек, еще столько же получили ранения. Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что среди погибших есть два турецких гражданина. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нынешний взрыв, однако, как подчеркивает британская радиостанция Би-би-си, в Могадишо остается мало сомнений в том, что террористический акт подготовлен структурами радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" была создана на территории Сомали в 2004 году. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.