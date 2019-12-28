СМИ: Турция направит свыше 8 тыс. боевиков сирийской оппозиции в Ливию

ТАСС, 28 декабря. Турция мобилизует свыше 8 тыс. боевиков из формирований сирийской оппозиции и отправит их в Ливию для поддержки вооруженных милиций, воюющих на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом сообщили в субботу саудовскому телеканалу Al Hadath источники в сирийской оппозиции. По их информации, первая группа из 120 боевиков была доставлена на ливийскую территорию на этой неделе.

Для записи рекрутов созданы четыре центра в городе Африн, а также в Эр-Раи и Ахтарине - в зонах на севере Сирии, подконтрольных Турции и союзным с ней вооруженным группировкам. Как утверждает телеканал, отбором боевиков занимается бригада "Султана Мурада", которая состоит из проживающих в Сирии этнических туркменов.

Ранее Anadolu Ajansi передало, что Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, председателем которой является президент Тайип Эрдоган, намерена 30 декабря направить на рассмотрение депутатов Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент) мандат правительства по отправке войск в Ливию. Голосование по данному вопросу может пройти в четверг, 2 января. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе в военной области.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.