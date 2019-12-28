СМИ: в США республиканцы хотят использовать импичмент, чтобы вернуть Палату представителей

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Представители Республиканской партии США намерены воспользоваться проводимой демократами процедурой импичмента в отношении президента Дональда Трампа, чтобы вернуть себе большинство в Палате представителей Конгресса. Об этом сообщает газета The Hill.

По данным издания, республиканцы воодушевлены тем, как защитили Трампа во время утверждения обвинительного заключения против него 18 декабря в нижней палате, и хотят использовать опробованные методы в ходе новых выборов. Однопартийцам главы Белого дома для этого необходимо отвоевать около 20 мест, что, по мнению ряда политических экспертов, будет нелегкой задачей.

"Многое будет зависеть от президентских выборов, возможная победа Трампа в какой-то степени облегчит задачу, - отмечает газета. - Рейтинги у Трампа низкие (издание при этом не приводит конкретных цифр - прим. ТАСС), но он вновь может победить через коллегию выборщиков". В день голосования кандидат на пост президента для победы должен заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.

По мнению представителя Национального республиканского комитета Майкла Макадамса, демократам в голосовавших за Трампа округах будет трудно объяснить, почему они выступили против президента. Макадамс утверждает, что оппоненты находятся сейчас "в неловкой ситуации", учитывая, что голосующие за республиканцев решительно настроены против импичмента.

Расследование против Трампа

24 сентября Палата представителей Конгресса объявила о запуске процедуры импичмента в отношении американского президента. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.