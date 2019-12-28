ВС Ирана объявили о намерении проводить совместные учения с Россией и Китаем

ТАСС, 28 декабря. Заместитель командующего армии Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что начавшиеся 27 декабря морские учения Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" станут не последними проведенными тремя странами совместно. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте иранских ВС.

"Мы [Иран, РФ и КНР] найдем способ проводить маневры и в дальнейшем", - заявил он, однако подчеркнул, что речи о создании коалиции трех стран не идет.

Сайяри также предупредил другие страны об опасности вмешательства в российско-иранско-китайские учения. "Любые суда и летательные аппараты, оказавшиеся в районе проведения маневров, будут сбиты", - сказал он.

В четверг официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь сообщил, что трехсторонние морские учения будут проходить с 27 по 30 декабря в Оманском заливе. Корабли и суда отряда Балтийского флота прибыли в Иран 27 декабря. Официальная делегация ВМФ России приняла участие в планирующей конференции и церемонии открытия учений, активная фаза которых началась 28 декабря.