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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Каракасе, считает лидер Боливарианской Республики

КАРАКАС, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе.

"Враг Венесуэлы находится в Боготе, в [президентской резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут [президент Колумбии] Иван Дуке. Из Колумбии были подготовлены, профинансированы и направлены <...> все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в стране [Венесуэлы] и осуществить государственный переворот", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, "сохранять максимальную бдительность и готовность". "Они [колумбийская олигархия] не пройдут!", - подчеркнул президент.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеДуке, Иван
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