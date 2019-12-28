Мадуро заявил, что рассматривал возможность направить армию в Бразилию

КАРАКАС, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что рассматривал возможность отдать приказ ВС пересечь границу с Бразилией для поимки венесуэльских военных, которые подозреваются в нападении на воинскую часть. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе.

"Наша армия дошла до границы и увидела террористов на [бразильской] стороне, - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению. - У нас возникла дилемма: перейти границу, захватить их и вернуть или с уважением отнестись к границе и суверенитету Бразилии. Мы приняли решение в соответствии с международным правом. Территория Бразилии неприкосновенна, и Венесуэла это признает".

Мадуро также добавил, что "террористов" надо наказывать "по закону".

Ранее МИД Боливарианской Республики сообщил о готовящемся запросе об экстрадиции задержанных на территории Бразилии военных, которые подозреваются в нападении на воинскую часть.

В пятницу Минобороны и МИД Бразилии сообщили, что представители сухопутных войск республики во время патрулирования пограничной территории задержали пятерых служащих Вооруженных сил Венесуэлы. Их доставили в столицу штата Рорайма для допроса.

22 декабря министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил об атаке представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны. При нападении погиб один военнослужащий. На следующий день на встрече с министрами президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту Бразилии Жаиру Болсонару с призывом арестовать преступников, которые осуществили атаку и, по его данным, скрылись на бразильской территории с похищенным оружием.