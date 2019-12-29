СМИ узнали о намерениях Токио модернизировать систему ПРО

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено с 2020 года начать разработку новой национальной системы ПРО, способной перехватывать баллистические ракеты со сложной траекторией полета типа российских "Искандер". Для этого предполагается провести глубокую модернизацию уже имеющихся в вооруженных силах ракет класса земля-воздух, сообщила в воскресенье газета Sankei.

В настоящее время они имеют дальность примерно 100 км. Уже с будущего года в войска начнет поступать их новая версия с существенно повышенной дальностью. Однако, отмечает газета, они предназначены в основном для перехвата самолетов и крылатых ракет.

Имеющиеся у Токио другие системы ПРО также не могут уничтожать баллистические ракеты, которые летят по низкой траектории и могут неожиданно менять ее на завершающем этапе. Новая модернизированная система призвана восполнить этот недостаток.

Министерство обороны Японии, сообщает Sankei, намерено также в течение примерно семи лет разработать новую структуру ПРО, которая будет способна перехватывать гиперзвуковые ракеты противника, чья скорость в пять и более раз превышает скорость звука. В настоящее время Токио не имеет возможности им противодействовать.

Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Кроме того, в декабре 2017 года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, что вызвало озабоченность у России и Китая.