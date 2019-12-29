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Политический кризис в Боливии

Глава МВД Боливии просит выслать из страны испанских дипломатов

Поводом послужил инцидент у резиденции посла Мексики

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Испанские дипломаты, которые причастны к инциденту у резиденции посла Мексики в Ла-Пасе, должны покинуть Боливию. Такое мнение выразил в субботу министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо.

В пятницу полиция страны не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в Боливии. По версии ведомства, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов.

"Я лично буду просить президента и министра иностранных дел, чтобы они попросили, чтобы эти люди покинули страну. Они не могут приезжать и делать, что хотят", - приводит его слова газета Pagina Siete.

По мнению Мурильо, Боливию должны покинуть не все испанские дипломаты, а те, "кто нанес оскорбление боливийцам".

Как считают власти Боливии, действия сотрудников посольства Испании являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и злоупотреблением дипломатическим иммунитетом. Глава МИД Боливии Карен Лонгарик на пресс-конференции заявила, что страна направит Испании ноту. МИД Испании сообщил, что начал расследование случившегося.

Инцидент у резиденции произошел на фоне обострения отношений между правительством Мексики и временными властями Боливии. Глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард в четверг сообщил, что его страна намерена обратиться в международную судебную инстанцию с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, сотрудники которых выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе, на территории которого получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временные власти выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

Теги
БоливияМексикаИспанияПолитический кризис в Боливии
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