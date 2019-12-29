Зеленский внес поправки в порядок расследования уголовных дел против депутатов

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который уточняет порядок проведения следственных мероприятий против депутатов. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

"Глава государства подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов" от 18 декабря 2019 года. Документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности начала досудебного расследования в отношении депутата, задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных действий.

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности 11 сентября этого года. Верховная рада 18 декабря приняла закон, закрепляющий право возбуждать уголовные дела в отношении парламентариев исключительно за генеральным прокурором Украины.