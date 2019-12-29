Иран подписал с РФ и КНР меморандумы о взаимопонимании в области обороны на море

ТАСС, 29 декабря. Тегеран подписал с Москвой и Пекином меморандумы о взаимопонимании в области обороны на море. Об этом сообщил в воскресенье катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление командующего ВМС иранской армии контр-адмирала Хосейна Ханзади.

"Мы (Иран - здесь и далее прим. ТАСС) подписали меморандумы о взаимопонимании в оборонительной области на море с Россией и Китаем", - отметил Ханзади. Он добавил, что "ни одна страна в одиночку не может обеспечить безопасность морских судоходных путей в регионе".

Контр-адмирал вместе с тем указал, что, по его убеждению, "в регионе нет необходимости в присутствии иностранных сил, и Иран готов к сотрудничеству в данном вопросе с соседними государствами".

В пятницу в Индийском океане и Оманском заливе начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая под кодовым названием "Пояс морской безопасности". Ожидается, что они продлятся до понедельника.

Как заявил заместитель командующего армией исламской республики контр-адмирал Хабиболла Сайяри, совместные морские учения Ирана, России и Китая станут не последними маневрами, совместно проведенными тремя странами. "Мы (Тегеран, Москва и Пекин) найдем способ проводить учения и в дальнейшем", - сказал он, при этом подчеркнув, что речи о создании трехсторонней коалиции не идет.