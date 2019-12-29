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Кризис на Украине

Киев подтвердил начало обмена пленными в Донбассе

В свою очередь уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ее представители находятся на месте события с целью "осуществить мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины"

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Процедура обмена пленными в Донбассе началась на КПП "Майорское". Такую информацию подтвердил в воскресенье офис президента Украины Владимира Зеленского.

"В Донецкой области на контрольном пункте въезда - выезда "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц", - сообщил офис в своем Telegram-канале.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также сообщила о начале процедуры обмена, добавив, что ее представители находятся на месте события с целью "осуществить мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих".

Ранее в воскресенье о начале обмена сообщила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова. По ее информации, распространенной накануне, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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Кризис на Украине
Начался обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной
Республики рассчитывают получить 87 своих сторонников в обмен на передачу Киеву 55 человек
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