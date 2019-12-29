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В Минске проходит немногочисленная акция противников интеграции с Россией

Участники манифестации планируют пройти шествием по центральному проспекту города

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Очередная несанкционированная властями Белоруссии акция противников интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска. На Октябрьской площади, откуда в прямом эфире ведут интернет-трансляцию некоторые местные СМИ, собрались несколько десятков представителей оппозиции и гражданского общества, которые не согласны с планами властей республики по подписанию с РФ интеграционных дорожных карт.

"Мы будем требовать, чтобы власти рассекретили свои <...> переговоры. Мы требуем опубликования 31 так называемой дорожной карты", - отметил один из лидеров белорусской оппозиции Вячеслав Сивчик. Он также сказал, что нынешний митинг проходит в поддержку людей, арестованных за участие в предыдущих акциях протеста.

В отличие от манифестаций 7, 8, 20 и 21 декабря, когда на улицы Минска выходили по несколько сотен человек, сегодняшнее мероприятие является немногочисленным. Его организаторы связывают это с прошедшими в Минске судебными процессами, после которых под арест было отправлено около десятка активистов оппозиции, в том числе инициатор протестов Павел Северинец. Также нескольким десяткам человек судами были назначены административные штрафы.

В ход нынешней акции сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются. Рядом с Октябрьской площадью находятся несколько автозаков. Участники манифестации планируют пройти шествием по центральному проспекту Минска.

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БелоруссияРоссия
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