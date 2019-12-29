Разведка ДНР зафиксировала прибытие боевиков "Правого сектора" к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Разведка Народной милиции Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в поселок Верхнеторецкое, который находится к северу от города Ясиноватая, боевиков организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"По имеющейся у нас информации, на позицию "Дюна" 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады в Верхнеторецком прибыли представители "Правого сектора" в количестве шести человек. Они прибыли на автомобиле "Газель", вооружены автоматическим оружием и снайперским винтовками", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

В Народной милиции не исключили, что боевики станут участниками провокационных обстрелов.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению. Участники парижского саммита "нормандской четверки" 9 декабря заявили о необходимости установления полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Однако обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины не прекратились.