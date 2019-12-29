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Иран пригласил соседние страны к участию в морских учениях с Россией и Китаем

Командующий ВМС иранской армии Хосейн Ханзади отметил, что "безопасность мореходства должна обеспечиваться коллективно региональными странами, обладающими морским потенциалом"

ТЕГЕРАН, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана призвали соседние страны принять участие в следующих совместных военно-морских учениях с Россией и Китаем. С таким обращением, как передало иранское агентство Mehr, выступил в воскресенье командующий ВМС иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Тегеран приглашает все государства [западно-азиатского и южно-азиатского] региона присоединиться к совместным маневрам ВМС Ирана, России и Китая на их следующем этапе", - отметил иранский контр-адмирал. По его словам, "безопасность мореходства должна обеспечиваться коллективно региональными странами, обладающими морским потенциалом".

Ранее Ханзади указал, что, по его убеждению, "в регионе нет необходимости в присутствии иностранных сил, и Иран готов к сотрудничеству в данном вопросе с соседними государствами".

В пятницу в Индийском океане и Оманском заливе начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая под кодовым названием "Пояс морской безопасности". Ожидается, что они продлятся до понедельника.

Как заявил заместитель командующего армией исламской республики контр-адмирал Хабиболла Сайяри, совместные морские учения Ирана, России и Китая станут не последними маневрами, совместно проведенными тремя странами. "Мы [Тегеран, Москва и Пекин] найдем способ проводить учения и в дальнейшем", - сказал он и при этом подчеркнул, что речи о создании трехсторонней коалиции не идет.

Теги
ИранРоссияКитай
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