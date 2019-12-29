Противники интеграции с Россией устроили живую цепь вдоль центрального проспекта Минска

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Участники акции протеста против интеграции с Россией пришли в воскресенье в центр Минска и, взявшись за руки, создали живую цепь вдоль проспекта Независимости. В прямом эфире интернет-трансляцию несанкционированного белорусскими властями мероприятия вели некоторые местные СМИ.

Живую цепь, бравшую начало от главпочтамта, образовали несколько десятков человек. Среди них были также лидеры оппозиционных партий и движений Белоруссии. Организаторы ожидали, что цепь растянется до Октябрьской площади на расстояние примерно в 1 км, но эти планы не осуществились: ее длина не превысила 300 м. Сотрудники ГАИ лишь следили за тем, чтобы манифестанты не выходили на проезжую часть. Через полчаса акция завершилась.

Незадолго до этого участники другого несанкционированного мероприятия собрались на Октябрьской площади, протестуя против белорусско-российских интеграционных процессов. Затем несколько десятков человек прошли колонной к площади Независимости. Там состоялся небольшой митинг. Собравшиеся требовали от белорусских властей раскрыть суть 31 интеграционной дорожной карты и отказаться от интеграции с РФ. Кроме того, они добивались освобождения подвергшихся административному аресту участников предыдущих акций протеста, которые прошли 7, 8, 20 и 21 декабря. Суды в Минске приговорили к аресту около десятка активистов оппозиции, примерно 30 манифестантам были назначены штрафы в размере от $300 до $600.

Правоохранительные органы в воскресенье в ход несанкционированных мероприятий не вмешивались. Представители оппозиционных движений о задержании своих сторонников не сообщали.