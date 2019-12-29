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Кризис в Сирии

ЕС призвал остановить наступление сирийской армии против террористических групп в Идлибе

Брюссель также призывает открыть "неограниченный доступ для гуманитарных организаций к зоне конфликта"

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Евросоюз призвал защитить гражданских лиц в провинции Идлиб и остановить начатое 19 декабря наступление правительственных сил, очищающих эту провинцию от боевиков террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в России). Об этом говорится в распространенном в воскресенье в Брюсселе заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС. В то же время ЕС признал присутствие в Идлибе террористических формирований, отметив, что этот факт "вызывает озабоченность" Брюсселя.

"Эскалация насилия на северо-западе Сирии со стороны сирийского режима и его союзников должна прекратиться. Наступление включает неприцельные авиаудары и артиллерийские обстрелы гражданского населения и маршрутов его эвакуации, - утверждается в документе. - Эти действия привели к многочисленным жертвам, ранениям и бегству более 80 тыс. человек. Три миллиона гражданских лиц живут в Идлибе, и они должны быть защищены".

"Присутствие в Идлибе организаций, признанных ООН террористическими, является предметом озабоченности для нас всех, однако это не позволяет пренебрегать международными гуманитарными нормами или наносить удары по местам проживания мирного населения", - подчеркивается в заявлении Евросоюза. Брюссель призывает открыть "неограниченный доступ для гуманитарных организаций к зоне конфликта".

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

В течение последних трех лет, когда сирийская армия при поддержке России и Ирана освобождала страну от различных террористических бандформирований, провинция Идлиб оставалась зоной, куда эвакуировались боевики из различных частей страны и куда вывозились их семьи. В их числе тысячи выходцев из государств ЕС, включая жен и детей исламистов, воевавших против Дамаска. Страны ЕС отказываются принимать этих людей обратно.

19 декабря бойцы сирийской армии развернули наступление на Идлиб. К настоящему моменту освобождены 46 населенных пунктов на юго-востоке Идлиба, под контроль законного правительства возвращена территория площадью 320 кв. км.

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