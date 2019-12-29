Вучич заявил, что оставит пост главы своей партии после парламентских выборов

ТАСС, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич не планирует возглавлять Сербскую прогрессивную партию (СПП) после выборов в Народную скупщину (однопалатный парламент), которые должны пройти в стране весной 2020 года. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

"Мое решение - не выставлять свою кандидатуру в качестве лидера партии", - приводит агентство слова сербского лидера, который считает, что руководящие должности в партии целесообразно передать молодежи. Вучич уточнил, что партийный съезд пройдет 28 июня, однако не назвал имени своего преемника.

6 июня Вучич заявил, что парламентские выборы в стране пройдут в марте или апреле 2020 года. При этом ряд оппозиционных партий заявил, что будет бойкотировать выборы, поскольку власть "не в силах провести их честно". В сентябре президент пообещал, что в руководстве правящей СПП и правительстве страны в случае победы партии на выборах произойдут серьезные кадровые изменения.

Сербская прогрессивная партия была создана Вучичем и бывшим президентом Сербии Томиславом Николичем в 2008 году. С 29 сентября 2012 года Вучич занимает должность ее председателя, а в апреле 2017 года он был избран президентом страны от СПП. Срок его полномочий на посту главы государства истекает в 2022 году.