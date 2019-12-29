В СБУ сообщили, что в результате обмена на Украину вернулись 12 военнослужащих

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. На Украину по итогам обмена удерживаемыми лицами вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских, всего 76 человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

"В результате обмена на родину вернулись, в частности, 12 военнослужащих, трое из которых находились в местах лишения свободы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей с 2015 года, и 64 гражданских, 17 из которых содержались [под стражей] с 2015 и 2016 годов", - сказано в сообщении.

В воскресенье в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское" прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.