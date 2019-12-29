ОБСЕ приветствует обмен и призывает продолжать усилия для решения конфликта в Донбассе

ВЕНА, 29 декабря. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал обмен удерживаемых лиц между республиками Донбасса и Украиной. Он ожидает, что в 2020 году должны быть предприняты новые шаги в направлении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ОБСЕ.

Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными

"Обмен большой группы пленных в это праздничное время особенно важен. Семьи смогут воссоединиться и провести праздники вместе", - говорится в заявлении.

Председатель ОБСЕ указал сторонам конфликта на Украине на необходимость сохранять приверженность полному прекращению огня, что было согласовано в Париже на саммите "нормандской четверки". "Я надеюсь, что мы увидим больше таких чрезвычайно необходимых позитивных шагов в направлении мирного урегулирования конфликта в 2020 году. ОБСЕ посредством своего мандата в трехсторонней контактной группе и Специальной мониторинговой миссии на Украине готова оказывать поддержку", - отметил Лайчак.

"Символический шаг"

Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик также приветствует проведенный в воскресенье между Киевом и республиками Донбасса обмен удерживаемыми лицами.

"Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц согласно общему решению контактной группы, принятому 23 декабря 2019 года при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это очень важный шаг, которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие", - сказано в его заявлении, подготовленном Офисом спецпредставителя на Украине.

Сайдик призвал стороны "и далее прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полной и всеобъемлющей имплементации минских соглашений, опираясь в том числе и на рекомендации "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция)".

Посол назвал обмен "символическим шагом", так как он был проведен накануне новогодних праздников.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря у линии соприкосновения в районе Горловки. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.