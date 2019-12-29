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Эрдоган и Меркель обсудили по телефону Сирию и Ливию

Президент Турции и канцлер Германии также обсудили двусторонние отношения

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в субботу телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистами в администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в первую очередь Сирию и Ливию", - указали в администрации Эрдогана.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

Теги
Меркель, АнгелаСирияТурцияГерманияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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