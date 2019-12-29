В США заявили, что примут ответные меры в случае проведения Пхеньяном ракетных испытаний

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. США готовы будут принять ответные меры, в случае если КНДР проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Ему был задан вопрос относительно того, какой реакции следует ожидать от американских властей, если Пхеньян проведет тестовый запуск ракеты или ядерные испытания. "Я не хотел бы спекулировать на этой теме, но у нас есть большое количество инструментов", - указал он, подчеркнув, что Вашингтон готов будет "применить их в случае необходимости".

Он отметил, что "США готовы будут принять меры, как это всегда происходит в подобных ситуациях". "Если [председатель Госсовета КНДР ] Ким Чен Ын пойдет по этому пути, мы будем крайне разочарованы и продемонстрируем свое недовольство", - указал О'Брайен.

Ранее командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корр. ТАСС, заявил о том, что США фиксируют в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой дальности в нарушение своего добровольного моратория.

Ранее заместитель главы МИД КНДР Ли Тэ Сон заявил о наличии у Пхеньяна некого "рождественского подарка" для США. Ряд СМИ, в том числе телекомпания Си-эн-эн, предположил, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.