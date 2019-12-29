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Кризис на Украине

МИД ДНР: обмен пленными стал для Киева первым этапом выполнения комплекса обязательств

Министр иностранных дел республики Наталья Никонорова отметила, что говорить о завершении всех процедур пока рано

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Обмен удерживаемых лиц, который прошел в воскресенье в Донбассе, стал для Киева началом выполнения комплекса обязательств, говорить о завершении всех процедур пока рано. Такое мнение высказала полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

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"Это только первый шаг в реализации взятых на себя Украиной договоренностей. В соответствии с документом, согласованным в рамках прошедшей 23 декабря видеоконференции, обмен будет считаться полностью завершенным только в момент выполнения Киевом определенных требований. В частности, Украина должна предоставить все документы, свидетельствующие о полном завершении всех необходимых для освобождения от уголовного наказания процедур по всем подлежащим обмену лицам", - говорится в заявлении министра, которое публикует Донецкое агентство новостей.

Она напомнила, что речь идет о втором по величине обмене за всю историю конфликта в Донбассе. "Мы благодарим лидеров стран-гарантов минских соглашений, а также посредников переговорного процесса в лице Российской Федерации и ОБСЕ за оказание значимого содействия в согласовании условий и подготовке к осуществлению обмена. Невозможно переоценить важность того радостного факта, что освобожденные вернутся к своим родным и близким и вместе проведут новогодние праздники", - отметила Никонорова.

В воскресенье на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По предварительным данным, республики Донбасса получили от Украины 124 человека и передали Киеву 76.

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