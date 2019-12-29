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ФБР не комментирует предоставление РФ информации, которая помогла предотвратить теракты

Федеральное бюро расследований порекомендовало обращаться по данному вопросу в Белый дом

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) не стало в воскресенье комментировать предоставление Соединенными Штатами информации, которая помогла предотвратить теракты в России, рекомендовав обращаться по данному вопросу в Белый дом.

Соответствующий ответ был получен корреспондентом ТАСС на просьбу прокомментировать сообщение пресс-службы Кремля о том, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

Отвечая на просьбу корреспондента ТАСС рассказать подробности передачи данной информации, официальный представитель ФБР Тина Джагерсон сказала: "Мы признательны, что вы обратились в пресс-службу [ФБР], но по вашему запросу мы направляем вас к Белому дому". В пресс-службе Белого дома пока не ответили на соответствующий запрос корреспондента ТАСС.

В воскресенье ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, что сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники

17 октября директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ, в рамках постоянных контактов спецслужб на антитеррористическом направлении. Он подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз. Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге в 2017 году, Россия помогала США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется и с коллегами из спецслужб других стран, подчеркнул Бортников.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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