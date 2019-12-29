Ким Чен Ын на пленуме ЦК партии рассказал о мерах по обеспечению суверенитета КНДР

ПХЕНЬЯН, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе второго дня пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о необходимости принятия активных мер для обеспечения суверенитета народной республики. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Говоря о необходимости принятия активных и наступательных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны в соответствии со сложившейся ситуацией, он [Ким Чен Ын] поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР", - подчеркивается в сообщении ЦТАК.

Лидер КНДР в своем выступлении всесторонне и структурно проанализировал актуальные вопросы государственного управления и экономического развития республики. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын "наметил конкретное направление борьбы и практические пути для достижения радикального перелома в развитии экономики страны и улучшении жизни народа". В частности, он заявил о необходимости "рационального приведения в порядок системы экономической работы и установления железной дисциплины для немедленного исправления серьезной ситуации в важнейших отраслях промышленности".

Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК ТПК рассказал также о мерах "для совершения нового перелома во всех сферах сельского хозяйства" и выдвинул задачи для улучшения работы в науке, образовании и здравоохранении. "Председатель ТПК еще раз подчеркнул, что нужно вести интенсивную борьбу с антисоциалистическими и несоциалистическими проявлениями, расширять работу общественных организаций трудящихся, укреплять моральные принципы в масштабах всего общества", - резюмировало агентство. При этом сообщается, что пленум ЦК партии не ограничится двумя днями работы и будет продолжен.

21 декабря Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета ТПК сообщил о сложной внутренней и внешней ситуации, сложившейся в народной республике. Как отмечало ЦТАК, Центральный военный комитет партии в ходе встречи принял ряд важных организационно-политических и военных мер. В частности, были произведены кадровые перестановки в силовых ведомствах КНДР и в командовании армейских корпусов, решены вопросы формирования, расширения и реорганизации новых подразделений, а также приняты меры по изменению дислокации некоторых частей.