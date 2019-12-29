"Движение к социализму" объявит кандидата в президенты Боливии 19 января

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 декабря. /ТАСС/. Партия "Движение к социализму", лидером которой является экс-президент Боливии Эво Моралес, объявит своего кандидата на высший государственный пост 19 января 2020 года. Об этом сообщил в воскресенье бывший глава государства по итогам встречи с однопартийцами в Буэнос-Айресе.

"19 января отсюда мы объявим нашего кандидата в президенты и вице-президенты", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Моралеса, претендент на высший государственный пост будет выбран на встрече, которая пройдет в Буэнос-Айресе.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.