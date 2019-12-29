WP: адвокат Трампа в 2018 году обсуждал с Мадуро пути выхода из кризиса в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро для поиска путей урегулирования кризиса в Боливарианской Республике. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

По данным ее источников, разговор, в котором также принимал участие Пит Сешнс (на тот момент конгрессмен-республиканец, представляющий штат Техас), был частью "теневых дипломатических усилий", которые были направлены на создание выхода из сложившейся в Венесуэле ситуации. В частности, обсуждался уход Мадуро с поста президента и открытие Венесуэлы для международного бизнеса. Газета отмечает, что такие переговоры нашли поддержку среди частных кругов.

Телефонный разговор Джулиани и Мадуро последовал после того, как Сешнс весной прошлого года посетил Каракас с неофициальным визитом. По сведениям источников издания, многие сотрудники Белого дома не могли понять, почему Джулиани был вовлечен в этот процесс. Адвокат при этом даже обсуждал с Джоном Болтоном, являвшимся в тот момент помощником президента США по национальной безопасности, неофициальный план по урегулированию венесуэльского кризиса, в рамках которого предполагался "более мягкий" уход Мадуро с поста президента. Болтон "решительно отверг" предложение Джулиани.

Кроме того, как подчеркивает издание, до сих пор неясно, почему Джулиани вел переговоры с Мадуро и какова была роль адвоката в ситуации вокруг Венесуэлы. Однако, отмечает газета со ссылкой на источники, данные усилия координировались руководством Госдепартамента. Как утверждает The Washington Post, "Джулиани провел аналогичную кампанию в этом году на Украине".

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.