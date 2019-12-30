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Источники: в большинстве районов ливийской столицы сохраняется спокойная обстановка

В Триполи время от времени происходят отключения электричества

РАБАТ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В большинстве районов ливийской столицы Триполи сохраняется спокойная обстановка, повышенной напряженности не ощущается. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в воскресенье вечером по телефону представители медицинских служб города.

Они прокомментировали ситуацию в связи с объявленными 12 декабря планами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начать решающую битву за контроль над Триполи.

"В городе в целом тихо и спокойно, никакой паники нет. В центральных кварталах, на востоке и западе Триполи обстановка стабильная. Напряженность присутствует лишь на южном направлении, в частности в районе Салах-эд-Дин, куда ранее продвинулись отряды ЛНА, - сообщили собеседники агентства. - Таджура - крупный пригород восточнее Триполи - находится под контролем сил, верных Правительству национального согласия [ПНС]".

"Вместе с тем в Триполи время от времени происходят отключения электричества", - продолжали они, добавив, что перебоев с поставками продовольствия и топлива для транспортных средств нет.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС, возглавляемое Фаизом Сараджем, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.

12 декабря после длившихся несколько месяцев позиционных боев и осады Триполи Хафтар объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве". На защиту столицы заседающее там правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов.

Теги
Ливия
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