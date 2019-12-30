Атаки боевиков на трассе М-4 в Сирии прекратились после патрулирования

ХАСЕКЕ /Сирия/, 30 декабря. /ТАСС/. Нападения боевиков террористических группировок на стратегической трассе М-4 на севере Сирии прекратились после начала патрулирования в регионе, которое проводят российские и турецкие военные, сообщили представители Сирийской арабской армии.

Трасса М-4, которая соединяет две крупные провинции Хасеке и Алеппо, была открыта 11 декабря 2019 года, когда представители командования российской группировки войск в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун совершили совместную поездку по этой трассе от населенного пункта Айн-Иса до населенного пункта Телль-Тамера. Поездка состоялась в целях закрепления договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября.

По всей протяженности трассы М-4 установлено по 20 опорных пунктов со стороны сирийской и турецкой армий. В каждом из пунктов находится около 20 военнослужащих, укомплектованных необходимым вооружением. Ежедневно российские военные проводят патрулирование трассы, также оно ведется с воздуха на вертолетах Ми-8, которые прикрывает от возможных атак зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Он может поражать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и дроны.

"С момента создания этих пунктов в прошлом было зафиксировано несколько случаев нарушений. В основном это установка самодельных взрывных устройств на трассе, также были зафиксированы случаи обстрела наших пунктов со стороны террористов. После того как трасса встала под охрану сирийских солдат с помощью российских военнослужащих, число нарушений на ней значительно снизилось. Хотелось бы поблагодарить Россию за помощь", - рассказал журналистам на опорном пункте в поселке Гузалия полковник Сирийской армии Хасан Али Ибрагим.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали проводить совместные патрулирования к востоку от Евфрата.