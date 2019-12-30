Глава МИД Словакии выразил заинтересованность в улучшении отношений Украины и РФ

БРАТИСЛАВА, 30 декабря. /ТАСС/. Словакия крайне заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине и восстановлении ее хороших отношений с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД республики Мирослав Лайчак, который в течение 2019 года исполнял обязанности председателя ОБСЕ.

"Словакия как государство-председатель ОБСЕ [в 2019 году] и как сосед Украины жизненно заинтересована в мирном разрешении конфликта на востоке Украины, а также в восстановлении хороших отношений между Россией и Украиной, - подчеркнул он. - Мы хотели бы видеть Украину сильной, стабильной, процветающей и суверенной страной в пределах границ, признанных мировым сообществом. Именно поэтому поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе был одним из приоритетов словацкого председательства в ОБСЕ".

Словакией, как напомнил Лайчак, в начале 2019 года был предложен комплекс мер по укреплению доверия на востоке Украины. Они были направлены на смягчение негативных последствий происходящего там конфликта для проживающих в регионе граждан. Среди них: ремонт разрушенной части моста в Станице Луганской, разминирование, открытие новых КПП на линии соприкосновения, создание охраняемых зон вокруг важнейших объектов гражданской инфраструктуры, улучшение системы здравоохранения, обмен удерживаемыми лицами.

"Несмотря на некоторые позитивные сигналы, которые мы наблюдали после смены власти на Украине, и реализацию некоторых из вышеперечисленных мер по укреплению доверия, военные действия на востоке этой страны продолжаются. Там гибнут военнослужащие и мирные жители", - отметил политик.

Недавний саммит в нормандском формате, прошедший 9 декабря 2019 года в Париже, вселил определенные надежды, подчеркнул министр. Нужно, чтобы вовлеченные в конфликт стороны последовательно выполняли достигнутые договоренности. Только так можно добиться прогресса в процессе мирного урегулирования в Донбассе.

"Моя страна, Словакия, готова всячески поддерживать любые инициативы, направленные на достижение прогресса в этом деле. Я, однако, должен подчеркнуть, что главная ответственность лежит на сторонах, вовлеченных в конфликт на востоке Украины", - добавил глава МИД.