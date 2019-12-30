Глава МИД Словакии заявил об активизации в ОБСЕ диалога по урегулированию кризисов

БРАТИСЛАВА, 30 декабря. /ТАСС/. Словакия, которая в течение 2019 года выполняла функции государства - председателя ОБСЕ, смогла активизировать диалог по сложнейшим проблемам, включая урегулирование кризисных ситуаций в зоне ее ответственности. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава МИД республики Мирослав Лайчак, исполнявший в уходящем году обязанности председателя ОБСЕ.

"Словакия выполняла обязанности государства - председателя ОБСЕ как честный посредник, стремившийся учесть позиции по актуальным вопросам всех 57 государств - участников организации, - отметил он. - В нынешней атмосфере отсутствия доверия нам удалось возобновить диалог по ряду сложных вопросов, в том числе связанных с функционированием организации и ее структур. Нам удалось активизировать диалог по урегулированию кризисных ситуаций в регионе ОБСЕ".

Словакия, как подчеркнул политик, старалась усилить позитивную динамику и реализовать амбициозные цели в деятельности ОБСЕ. Работа была направлена на максимальное использование потенциала организации, ее структур, включая миссии на местах, для оказания конкретной помощи людям, главным образом тем, кто пострадал от конфликтов.

"Благодаря этим усилиям Словакия добилась результатов. Нам удалось мобилизовать политическую волю на различных уровнях [в зоне деятельности ОБСЕ] для достижения конкретных перемен с целью облегчения жизни людей в регионах, где происходят конфликты", - отметил Лайчак.