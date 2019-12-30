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Помпео обсудит в Киеве реформы по борьбе с коррупцией

В Госдепе сообщили, что в повестке также значится рассмотрение "первой годовщины" так называемой Православной церкви Украины

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках визита на Украину 3 января рассмотрит проведение руководством этой страны реформ, направленных на борьбу с коррупцией. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Визит госсекретаря на Украину направлен на поддержание суверенитета и территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ и подтверждение важности стратегического партнерства", - отметил представитель ведомства. Чиновник повторил известную американскую позицию, заключающуюся в непризнании воссоединения Крыма с Россией.

"Этот важный визит также подчеркивает нашу поддержу Украины по противодействию российской агрессии и дезинформации, усилиям в продвижении реформ для борьбы с коррупцией". - заявил он.

По словам представителя ведомства, в повестке значится также рассмотрение "первой годовщины" так называемой Православной церкви Украины.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины.

Теги
УкраинаСШАПомпео, Майкл (Майк)
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