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Ким Чен Ын в семичасовом докладе призвал принять контрмеры для безопасности КНДР

ПХЕНЬЯН, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о необходимости принять дипломатические и военные ответные меры для обеспечения суверенитета и безопасности страны. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР в своем докладе, который он зачитывал в течение 7 часов, изложил "вопросы о подготовке принятия активных и наступательных политико-дипломатических и военных ответных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны".

Теги
КНДРКим Чен Ын
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