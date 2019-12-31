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Власти Уругвая объявили режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин

По данным газеты Observador, каждый день правоохранители получают более 100 жалоб на насилие

ТАСС, 31 декабря. Президент Уругвая Табаре Васкес объявил в республике режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа убийств женщин. Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник на сайте администрации главы государства.

"Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент... принял решение объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку", - говорится в документе. Отмечается, что в ближайшее время правительство страны проведет ряд заседаний, посвященных реализации плана мер по противодействию насилию, в том числе бытовому. Также в школах и тюрьмах предполагается проведение информационных кампаний, посвященных защите женщин.

Как сообщает газета Observador, каждый день в Уругвае правоохранители получают более 100 жалоб на насилие по половому признаку.

Теги
УругвайВаскес, Табаре
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