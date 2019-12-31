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Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака

Они также непрерывно скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги

ТАСС, 31 декабря. Участники протестной акции, которая проходит возле здания посольства Соединенных Штатов в Багдаде, требуют закрытия американской дипмиссии в Ираке и вывода из страны войск США. Как сообщил во вторник с места событий телеканал Al Mayadeen, сотни сторонников иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" проникли на территорию посольского комплекса. Ранее им удалось поджечь основные вороты и внешнюю стену, окружающую дипмиссию.

Охрана посольства и полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек. Однако сторонники "Аль-Хашд аш-Шааби" не собираются расходиться и разбивают палаточный лагерь на территории правительственной "зеленой зоны" в центре Багдада.

Демонстранты непрерывно скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Они размахивают флагами шиитских группировок, входящих в "Аль-Хашд аш-Шааби".

"Акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока иракский парламент не примет решение о высылке дипломатов США и прекращении американского военного присутствия", - процитировал телеканал заявление командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Фалеха аль-Файяда.

Ранее телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что посол США и сотрудники дипмиссии были эвакуированы в срочном порядке из Багдада. По его информации, на переговоры с митингующими сейчас прибыли и.о. министров обороны и внутренних дела Ирака Наджах аш-Шамари и Ясин аль-Ясири а также большая группа депутатов. И.о. премьер-министра Адель Абдель Махди в свою очередь потребовал от участников акции протеста немедленно покинуть посольский комплекс.

Налет на шиитскую базу

Митинг перед американским посольством в Багдаде проходит в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения.

"Катаиб Хезболлах", которая была создана в 2003 году и насчитывает 3 тыс. бойцов, входит в состав "Аль-Хашд аш-Шааби". Шиитские бойцы сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, они принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.

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