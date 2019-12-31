Бывший пленный рассказал, как украинские силовики зарабатывают на задержанных

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вымогают у родственников задержанных деньги за освобождение, а также принимают "заказы" на задержание. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей рассказал житель Мариуполя Александр Стельникович, освобожденный из украинского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря.

"СБУ контролирует такие финансовые потоки, что можно только представить. Добровольческие батальоны занимаются "отжимом", а сотрудники СБУ их прикрывают. Также есть такие факты, что сотрудникам СБУ заносят деньги, чтобы они посадили в тюрьму неугодного кому-то человека. Я находился в тюрьме с человеком, которого заказали подобным образом. Он просидел за решеткой два с половиной года", - сообщил Стельникович.

Он добавил, что сотрудники СБУ также предлагали родственникам выкупить его. "Они называли и 10 тысяч долларов, и один миллион гривен, но даже если бы и были такие деньги, то тяжело поверить, что они нас отпустили бы", - сказал бывший пленный.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка" - "Майорское". В результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.