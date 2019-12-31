БРЮССЕЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. НАТО "намерена строить отношения с Белоруссией на базе общих интересов и открытых каналов для диалога". Так в пресс-службе Североатлантического альянса прокомментировали ТАСС во вторник сообщение о подготовке Минска к проведению совместных с НАТО миротворческих учений.
В НАТО прокомментировали подготовку к совместным миротворческим учениям с Белоруссией
В пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что НАТО "намерена строить отношения с Белоруссией на базе общих интересов и открытых каналов для диалога"
Политический кризис в Боливии
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Ранее и.о. президента Боливии Жанин Аньес заявила, что Тереза Меркадо должна покинуть страну из-за "нанесения серьезного урона суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии"
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