В НАТО прокомментировали подготовку к совместным миротворческим учениям с Белоруссией

БРЮССЕЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. НАТО "намерена строить отношения с Белоруссией на базе общих интересов и открытых каналов для диалога". Так в пресс-службе Североатлантического альянса прокомментировали ТАСС во вторник сообщение о подготовке Минска к проведению совместных с НАТО миротворческих учений.