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В НАТО прокомментировали подготовку к совместным миротворческим учениям с Белоруссией

В пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что НАТО "намерена строить отношения с Белоруссией на базе общих интересов и открытых каналов для диалога"

БРЮССЕЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. НАТО "намерена строить отношения с Белоруссией на базе общих интересов и открытых каналов для диалога". Так в пресс-службе Североатлантического альянса прокомментировали ТАСС во вторник сообщение о подготовке Минска к проведению совместных с НАТО миротворческих учений.

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Белоруссия
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