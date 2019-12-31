МИД Ирана отверг обвинения Вашингтона в организации протестов у посольства США в Багдаде

ТАСС, 31 декабря. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави категорически отверг обвинения американской стороны в причастности Тегерана к организации протестов у посольства США в Багдаде. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

"США имеют удивительную наглость [заявлять] о причастности Ирана к организации протестов в Ираке после зверского убийства 25 иракцев [в результате ударов ВВС США по лагерю шиитской группировки "Катаиб Хезболлах"]", - говорится в тексте. Мусави также предостерег власти США от неправильной оценки ситуации и призвал Белый дом "переосмыслить разрушительную политику в регионе".

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства Соединенных Штатов в Ираке. Он заявил в Twitter, что США ожидают от Ирака использования вооруженных сил для защиты американского посольства.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась в знак протеста против налета ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате погибли 25 человек и не менее 50 ополченцев получили ранения.

По версии Пентагона, "Катаиб Хезболлах" ответственна за осуществленный в пятницу ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских. В американском оборонном ведомстве потребовали, чтобы "Иран и его марионеточные силы из "Катаиб Хезболлах" прекратили "атаки на американские и коалиционные силы" и уважали суверенитет Ирака.