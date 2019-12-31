Трамп обсудил с и.о. премьера Ирака необходимость защиты объектов США

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди подчеркнул необходимость защиты американского персонала и объектов на территории ближневосточной республики. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Стороны обсудили вопросы региональной безопасности. Президент Трамп подчеркнул необходимость защиты персонала США и объектов", - информировали в пресс-службе.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде проходит во вторник в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Охрана посольства и полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек.

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде, в небе барражируют два вертолета Apache.