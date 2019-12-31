Президент Ирака осудил беспорядки у посольства США в Багдаде

ТАСС, 31 декабря. Президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. Его заявление во вторник приводит агентство Reuters.

Салех заявил, что попытка проникновения на территорию американского посольства является нарушением международных соглашений по обеспечению защиты иностранных дипломатических миссий в стране. "Попытка прорваться в американское посольство в Багдаде представляет собой нарушение международных протоколов и соглашений, которые подписало иракское правительство", - говорится в сообщении.

Иракский президент также призвал силы безопасности Ирака обеспечить защиту иностранных представительств и обратился к протестующим с требованием покинуть территорию американского посольства. "Право на мирные протесты гарантируется и защищается конституцией, однако нападения на иностранные миссии не в интересах [Ирака], они вредят международной репутации", - заключил Салех.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась в знак протеста против налета ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения.

По версии Пентагона, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком в пятницу, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских. В американском оборонном ведомстве связали атаковавших с Ираном и потребовали уважать суверенитет Ирака.