Тысячи жителей Гонконга вышли на новогодний антиправительственный митинг

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 января. /ТАСС/. Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на крупный антиправительственный митинг в первый день нового года. Шествия созвано организацией "Гражданский фронт за права человека" и проходит с разрешения властей по заранее согласованному маршруту. Мероприятие носит мирный характер.

Толпа манифестантов с транспарантами выдвинулась от парка Виктория в районе Козуэй-бэй в сторону делового центра города. Участники акции поют популярную песню "Слава Гонконгу", ставшую неофициальным гимном протестного движения. Некоторые несут американские флаги.

"Пять требований, ни одним меньше!", "Мы не намерены отступать!", "Продолжим борьбу!", "Даешь свободу и демократию!", - гласят плакаты в руках активистов. Они требуют освобождения всех задержанных участников уличных маршей, создания независимой комиссии для расследования "жестокости" полиции, введения системы прямых всеобщих выборов главы администрации и всего депутатского корпуса.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако с середины ноября ситуация в городе стала спокойнее, митинги пошли на спад и стали проходить все больше в мирном ключе.