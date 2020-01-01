Два украинских телеканала сдвинули новогоднее поздравление Зеленского из-за Порошенко

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" в последние минуты 2019 года вместо традиционного обращения главы государства передали в эфир видео с новогодним поздравлением от бывшего президента страны Петра Порошенко. Запись с Владимиром Зеленским также транслировалась, но уже в первые минуты после полуночи.

Оба политика, обращаясь к украинцам, подчеркивали важность единства страны и призвали к преодолению внутренних разногласий ради сохранения сплоченности перед внешними вызовами.

Подобным образом в канун 2019 года поступил телеканал "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому, поставив в эфире обращение Зеленского перед Порошенко. Тогда, за несколько минут до Нового года, Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты.

"Пятый" телеканал принадлежит Порошенко, а телеканал "Прямой" эксперты связывают с интересами экс-президента.