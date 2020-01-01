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Новый год и Рождество - 2020

СМИ: Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации

Вместо этого северокорейские СМИ подробно освещали выступление лидера страны на пленуме ЦК Трудовой партии

ТАСС, 1 января. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил в новогодней речью к народу. Об этом в среду сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

В предыдущие годы лидер КНДР ежегодно в первый день января выступал с обращением, в котором обозначал основные политические приоритеты страны на грядущий год. Его речь транслировало центральное телевидение страны.

Однако в этом году на государственном телевидении КНДР отсутствовали упоминания об обращении председателя Госсовета, а стенограмма не появилась ни в центральной газете народной республики "Нодон синмун", ни на страницах других изданий. Вместо этого, отмечает агентство, северокорейские СМИ подробно освещали выступление Ким Чен Ына на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

В ходе этого выступления председатель Госсовета КНДР сделал ряд громких заявлений. Так, Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна.

Кроме того, северокорейский лидер отметил, что КНДР больше не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове. Ким Чен Ын в своем выступлении на пленуме ЦК ТПК призвал наращивать мощь вооруженных сил КНДР, "чтобы враждебные силы не могли осмелиться посягнуть" на суверенитет и безопасность республики.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнНовый год и Рождество - 2020
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