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В центре Киева националисты отметили день рождения Бандеры факельным маршем

По предварительным данным полиции, акция прошла без происшествий

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Сторонники праворадикальных партий и организаций в среду провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

Шествие началось в парке Шевченко, откуда под бой барабанов и с зажженными факелами колонна двинулась в сторону площади Независимости. Участники, в числе которых были представители партии "Свобода" и радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в России), пронесли длинное полотно в цветах флага Украины, а также черно-красные флаги националистов. "Одна нация - одна Украина!", "Наша земля - наши герои!" - скандировали в колонне, которую сопровождали наряды полиции и Нацгвардии.

Возле здания администрации Киева, на фасаде которого вывесили большой портрет идеолога украинских националистов, позже состоялся митинг. Перед собравшимися выступили лидеры "Свободы" Олег Тягнибок и Андрей Ильенко.

По предварительным данным полиции, акция прошла без происшествий, о ее численности в МВД пока не сообщили. По информации наблюдателей, в марше приняли участие около 1 тыс. человек.

Аналогичные факельные шествия и митинги также прошли в ряде городов на западе Украины.

Бандера

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов.

На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.

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