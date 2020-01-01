Власти Гонконга осудили действия радикальных протестующих в ходе новогоднего митинга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 января. /ТАСС/. Власти Гонконга осуждают действия радикальных протестующих, которые устроили беспорядки во время антиправительственного митинга в первый день нового года. Об этом заявил официальный представитель местной администрации.

"Массовое шествие на острове Гонконг изначально было мирным и организованным. Вызывает сожаление тот факт, что некоторые мятежники использовали эту возможность для того, чтобы блокировать дороги, ломать светофоры, кидать кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, устраивать поджоги и акты вандализма в банках и магазинах, подвергая людей опасности", - отмечается в заявлении.

Представитель властей отметил, что полиция приняла решение о досрочном роспуске митинга по соображениям общественной безопасности, используя минимальную силу для разгона. Гонконгская администрация также осудила появление в руках ряда участников флагов с призывами о "независимости", а также флагов иностранных государств.